V ljubljanskem UKC zdravijo par, ki se je zastrupil z izjemno strupeno gobo

V ljubljanskem kliničnem centru zaradi zastrupitve z izjemno strupeno gobo – panterjevo mušnico – zdravijo starejši par. Kot poročajo na spletni strani 24ur.com, naj bi bilo po neuradnih podatkih njuno stanje resno. Par so v bolnišnico sprejeli minuli konec tedna.

Po poročanju NIJZ v Sloveniji poznamo približno 3000 vrst gob, med temi je strupenih okoli 200. Tudi v majhnih količinah ima lahko zaužitje strupenih gob potencialno škodljive učinke na različne organe, od prebavnih motenj pri blagih zastrupitvah do smrti pri hujših.

Do zastrupitev pride, ker so si gobe med seboj lahko zelo podobne. Zamenjava strupene gobe z užitno je namreč v kar 95 odstotkih vzrok vseh zastrupitev.

Strupena rdeča mušnica. FOTO: Miša Arko

Med usodnimi je lahko tudi zastrupitev s panterjevo, rdečo ali rjavo mušnico. Prvi znaki zastrupitve se pokažejo že po 30 do 60 minutah po zaužitju. Razširijo se zenice, pospeši se srčni utrip, prebavne motnje pa so lahko različne intenzivnosti ali pa jih sploh ni. Med znake zastrupitve z omenjenimi mušnicami so tudi halucinacije, zmedenost in nemir, ki se izmenjajo z zaspanostjo, krči in nezavestjo.