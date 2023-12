V Ljubljani prijeli osumljenca tatvin: gre za 29-letnega Maročana

V enem primeru je storilec izkoristil nepozornost oškodovanca in mu iz jakne odtujil denarnico z vsebino, v drugem primeru pa je isti storilec oškodovanki odtujil mobilni telefon. S tem si je pridobil okoli 800 evrov protipravne premoženjske koristi.

Na podlagi danega opisa je bil osumljenec prijet na območju centra Ljubljane.

Policisti so pri njem našli in mu zasegli odtujene predmete, ki so bili vrnjeni oškodovancema. 29-letnemu državljanu Maroka so odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem o vseh okoliščinah kaznivih dejanj.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.