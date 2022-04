V Kopru moški (46) kričal na svoje dekle, Postojnčan pa več let nasilen do mame

V torek so policisti posredovali v Kopru. Moški (46), doma iz okolice Ankarana, je pri svoji partnerici v stanovanju nanjo vpil in jo žalil. Ob prihodu policistov na kraj se ni umiril, ampak je kršitev nadaljeval, zato so uporabili prisilna sredstva in ga pridržali.

Policisti koprske policijske uprave pa bodo kazensko ovadili 56-letnega moškega, doma iz okolice Postojne, zaradi nasilja v družini, saj je bil v času od leta 2015 do prijave fizično, psihično in ekonomsko nasilen do svoje mame 77-letne. Izrekli so mu tudi prepoved približevanja.