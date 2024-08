V Koprski pražarni je zagorelo: po prvih ocenah je prišlo do samovžiga

V silosu pražarne kave na Šmarski cesti v Kopru je danes ob okoli 9.30 zagorela mleta kava, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Po podatkih Policijske uprave (PU) Koper je ogenj uničil manjšo količino kave, dim pa jo je uničil še 300 kilogramov. Nastalo škodo ocenjujejo na 3000 evrov.

Gasilci Gasilske brigade Koper so iz silosa izpraznili 300 kilogramov kave in jo pogasili z vodo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na PU Koper so za STA povedali, da je po prvih ocenah prišlo do samovžiga kave med procesom praženja. Tuja krivda je izključena, so dodali.