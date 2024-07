Drama na Obrežju: v javnosti pretepel svojo partnerico, zlorablja jo že dlje časa

Novomeški policisti so bili v soboto, 20. julija, dopoldne obveščeni, da naj bi na javnem kraju na Obrežju moški pretepel žensko in jo poškodoval.

Nemudoma so se odzvali in na kraju ugotovili, da je 43-letni moški napadel zunajzakonsko partnerko, jo pretepel in poškodoval. Moški naj bi že dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad žrtvijo, jo pretepal, ustrahoval in žalil.

Obveščen je sodnik

Možje postave so zaščitili žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O tem so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.