V hudi prometni nesreči umrl 19-letnik

V petek zvečer se je v občini Škofja Loka zgodila huda prometna nesreče, v kateri je ugasnilo mlado življenje. Generalna policijska uprava poroča, da se je nesreča zgodila ob 22.25 na lokalni cesti Gosteče – Lipica.

Do nesreče je prišlo, ko je 19-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Sore, na odseku, kjer vozišče iz blagega levega ovinka preide v desni nepregledni ovinek, izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča, in trčil v varovalno ogrado tik pred mostom reke Sore. Ograda vozila ni uspela zadržati, to se je po prevračanju po brežini prevrnilo v reko Soro.

Voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.