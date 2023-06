V gozd po borovnice, a se ni dobro končalo

Danes ob 10.40 je v Šentjoštu nad Horjulom, občina Dobrova Polhov Gradec, v gozdu med nabiranjem borovnic padla nabiralka. Gasilci PGD Šentjošt so na kraju ugotovili, da je poškodovanka v spremstvu hčerke že prišla iz gozda. Gasilci so jo oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.