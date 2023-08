V gašenju požara blizu Kranju poškodovani trije gasilci

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj po 4. uri zjutraj obveščeni o požaru na gospodarskem objektu v Srednji vasi pri Šenčurju. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je prišlo do samovžiga več bal sena, zaradi česar je nastala velika materialna škoda.

Požar so pogasili gasilci z več gasilskih društev (gasilci GARS Kranj, PGD Šenčur, Srednja vas, Visoko-Milje, Hotemaže, Olševek, Kokrica in Luže), med intervencijo pa so se poškodovali trije gasilci. Dva zdravniške pomoči nista potrebovala, medtem ko so gasilki, ki se je nadihala plina, pomoč nudili v zdravstveni ustanovi.

Policisti so kraj zavarovali in opravila ogled. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Kranj.