V Gameljnah moški oropal pošto

V četrtek okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o ropu pošte na območju Gameljn. Po do zdaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v ustanovo, zagrozil uslužbenki in od nje zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da je bil moški visok okoli 180cm, star okoli 40 let s krajšo temno brado, oblečen v sivo bundo s kapuco, nosil je črno kapo s šiltom, govoril je slovensko.