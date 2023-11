V Domžalah gasilci odprli vrata bivalnega kontejnerja, niso ji mogli več pomagati

Danes okoli 9. ure so bili policisti obveščeni o neodzivni osebi v enem izmed bivalnih kontejnerjev na območju Domžal. Ker je bil kontejner zaklenjen, so na kraju posredovali gasilci, ki so omogočili dostop. Žal so lahko le ugotovili, da je oseba mrtva.

»Z do sedaj zbranimi obvestili ni bil podan sum, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo v Ljubljani,« so sporočili iz PU Ljubljana.