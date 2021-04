V domu starejših ubil ženo

Nedelja je bila zadnji sončen dan pred deževnim tednom, kakršnega so obljubljali vremenoslovci. Ljudje so se odpravili na izlete, se dobili na naposled le odprtih terasah lokalov. Toda v Deos Centru starejših v Cerknici se je na ta dan pripetila tragedija. Dom je na lepi lokaciji, poldrugi kilometer iz središča Cerknice na Cesti pod Slivnico in tja na jesen življenja pridejo bivat ne le iz okolice, temveč iz vseh koncev Slovenije. Zgodilo se je v levem traktu centra starejših v Cerknici. FOTOgrafiji: Marko Feist Milena, ki že nekaj let stanuje v 16 let starem in urejenem domu, ta je zasebni so...