V čelnem trčenju ena oseba huje poškodovana

V soboto ob 20.28 je bil dežurni OKC PU Koper obveščen o hujši prometni nesreči na območju Hrvatinov. Policisti so z ogledom ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal preko neprekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. Prišlo je do čelnega trčenja z osebnim avtomobilom, ki ga je pravilno nasproti pripeljal 51-letni voznik. Ta je bil v prometni nesreči huje telesno poškodovan, povzročitelj pa jo je odnesel z lažjimi telesnimi poškodbami. Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba, so zapisali v poročilu PU Koper.