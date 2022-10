V Celju ustavili pijanega divjaka brez izpita – in ni bil edini

Policisti postaje PP Celje so včeraj popoldne izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi 50 vozil 85 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti prekoračil dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 30 km/h. V postopku so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel 0,27 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so vozilo zasegli, zoper njega bo podan tudi obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana skupna globa 1550 evrov ter stranska sankcija odvzem motornega vozila.

V naselju kar 117 kilometrov na uro

Prav tako so prometni policisti včeraj pri izvajanju meritev hitrosti v Celju, kjer je hitrost vožnje s splošnim pravilom za naselje omejena na 50 km/h, izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil 117 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti, prekoračil dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 61 km/h. Za prekršek je prepisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Prekomerna hitrost je še vedno najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč, zato policisti pozivajo vse udeležence cestnega prometa, naj upoštevajo omejitve hitrosti, naj bodo pri vožnji strpni in previdni in naj spoštujejo preostale udeležence cestnega prometa.