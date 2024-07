V brežiškem parku peterica pretepla dva prijatelja

Brežiški policisti so bili v noči na četrtek obveščeni o pretepu na območju Brežic. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Brežice, ki so po prvih ugotovitvah ugotovili, da naj bi v parku eden izmed osumljencev udaril oškodovanca, ki se je nahajal v družbi petih oseb.

V nadaljevanju naj bi prijatelj oškodovanca skušal pomiriti, takrat pa so se osumljencu pridružili še štirje sostorilci in pretepli tudi njega, potem pa odšli s kraja. Eden izmed oškodovancev je zaradi lažjih poškodb potreboval zdravniško pomoč. Policisti so takoj začeli z intenzivno policijsko preiskavo in aktivnostmi za izsleditev nasilnežev. Uspelo jim je potrditi identiteto osumljencev, s katerimi opravljajo razgovore in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nasilništva. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.