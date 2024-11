V Brežicah vlomili v novo hišo sodnika in jo zažgali

Ponoči je zagorelo v novo zgrajeni stanovanjski hiši v Brežicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je škoda v višini 250.000 evrov. Po poročanju portala 24ur.com je šlo za vlom in nameren požig hiše predsednika brežiškega okrajnega sodišča Amirja Kurspahiča.

Policisti in kriminalisti so zavarovali območje požara, kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki so pod vodstvom preiskovalne sodnice skupaj z državnim tožilcem od jutranjih ur opravljali ogled kraja požarišča, je v večerni izjavi za medije v Novem mestu povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik.

Natančen vzrok požara še ni znan. »Zavarovani pa so bili vzorci, ki jih še analiziramo in bodo pokazali vzrok,« je povedal Božičnik. Za zdaj ne kaže, da bi bil požar posledica tehnične napake, kot tudi ne, da bi bilo med vlomom kaj ukradeno.

V intenzivni kriminalistični preiskavi kriminalisti še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine kaznivega dejanja požiga. Na vprašanje, ali policija lastnika hiše varuje, je Božičnik odgovoril: »Temeljna naloga policije je varovanje zdravja in življenja ljudi ter njihovega premoženja, zato policija glede na zbrana obvestila in okoliščine primera izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti.«