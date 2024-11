Sredi noči izbruhnil požar, zagorela je na novo zgrajena hiša

Ponoči, okoli 1.30, je v na novo zgrajeni stanovanjski hiši v Brežicah izbruhnil požar. Kot poroča novomeška policijska uprava, so požar gasilci omejili in pogasili, nastala pa je velika premoženjska škoda.

Policisti in kriminalisti so zavarovali območje in bodo opravili ogled požarišča ter ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Kot nam je pojasnil vodja intervencije Rajko Šetinc, je bil ob prihodu gasilcev požar že precej razvit. Gorelo je v spodnjem nadstropju hiše, ogenj pa se je nato razširil na ostrešje. Intervencija je trajala približno dve uri, na požarišču pa je do jutra ostala požarna straža.