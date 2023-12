V avtu na avtocesti našli neodzivno osebo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da so ponoči ob 3.30 na štajerski avtocesti na odseku Vransko–Trojane v osebnem vozilu našli neodzivno osebo.

Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka in zbudili osebo, ta je nato sama odprla vozilo.

Reševalci NMP so jo oskrbeli na kraju dogodka.