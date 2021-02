V avtu jokala deklica, policija kmalu ugotovila, zakaj

V ponedeljek ob 22.29 so policisti prejeli prijavo občanke, da na cesti med Mursko Soboto in Noršinci v osebnem avtomobilu joče deklica, voznica osebnega avtomobila pa je pod vplivom alkohola in se z vozilom noče umakniti s ceste.



Na kraju so ugotovili, da je bila voznica osebnega avtomobila pod močnim vplivom alkohola. Ženska ni želela sodelovati v postopku in se je nedostojno vedla do policistov. Preizkusa alkoholiziranosti ni opravila po navodilih, zato ji je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je odločno odklonila.



V vozilu je bila tudi njena hčerka, mlajša mladoletnica. Na kraj je bil poklican sorodnik, ki je obe odpeljal domov.



Policisti bodo podali obdolžilni predlog.

