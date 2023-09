Usodni klic: Slovencem z računov pokradli več kot šest milijonov evrov

»Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-cert beleži povečano število prijav klicev pod pretvezo pomoči pri izplačilu kriptovalut,« so poročili iz centra.

Prevara gre takole: goljufi po telefonu pokličejo z obljubo o izplačilu pozabljenih sredstev na kriptomenjalnici, z vami se pogovorijo, s pretvezo pridejo do vaših podatkov, sledi prevzem nadzora nad vašim računalnikom, telefonom in bančnim računom. Da vas pustijo s praznim računom, verjetno ni treba omenjati.

Kar 240 ogoljufanih

»Gre za še eno goljufijo pod pretvezo velikih dobičkov pri investiciji v kriptovalute, na katero opozarja tudi slovenska policija,« pišejo v sporočilu. Dodajajo, da je policija do 15. septembra letos obravnavala okrog 240 primerov, s skupno škodo okoli 6,2 milijona evrov.

Klic takoj prekinite

Vsem, ki bi takšen klic prejeli, svetujejo, naj ga takoj prekinejo: »Po izkušnjah strokovnih sodelavcev na odzivnem centru Si-cert so prevaranti lahko zelo vztrajni in kličejo več dni zapored iz različnih telefonskih številk, sploh če ste kdaj odgovorili na njihov klic. Najbolje jih je ignorirati, saj po nekaj dneh običajno prenehajo klicati. Vsekakor pa je vedno rdeč znak za alarm, če nekdo od vas zahteva namestitev programske opreme, ki omogoča oddaljen dostop, dostop do spletne banke ali podatke kreditne kartice. Legitimen predstavnik kateregakoli podjetja tega nikoli ne bo zahteval!«

Kaj, če so me že prevarali

Če ste že bili deležni takšnega klica in ste jim prepustili svoje podatke, to takoj sporočite policiji.

Če ste jim dali dostop do kartice in spletne banke, takoj vzpostavite stik z banko, transakcije skušajte ustaviti ali reklamirati.

Če ste si namestili program za oddaljen dostop, na računalnik ali mobilnik, ga takoj odstranite. Če imate svoje podatke skrbno shranjene (varnostna kopija), ni slaba zamisel niti ponastaviti na tovarniške nastavitve.

