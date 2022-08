Uničil parkomate

Ponoči so lopovi vlomili v poslovne prostore v mariborski Partizanski ulici. Ukradli so več kosov orodja in druge predmete, s tem pa lastnike oškodovali kar za 25.000 evrov.

V Novem mestu je vandal ponoči vlomil v 3 parkomate in naredil za 6000 evrov škode.

Na ljubljanski Tržaški cesti so baraboni vlomili v skladiščne prostore podjetja ter ukradli za 5000 evrov vrtnarskih izdelkov.

Ob Težki Vodi je pridanič izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, jo pregledal ter ukradel denar in zlat nakit, skupaj vredno 5000 evrov.

Na Viču je nepridiprav vlomil v garažo ter ukradel različno električno orodje in električne kable na kolutih. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.

V ljubljanskih Mostah je grdavš vlomil v kleti ter iz ene ukradel kolo in visokotalčni čistilec, iz druge pa gorsko kolo. Škode je za 3000 evrov. Na območju Bežigrada je falot vlomil v kleti in iz ene ukradel moško kolo, iz druge pa moško gorsko kolo. Lastnika imata za 1400 evrov škode.

V Družinski vasi je nebodigatreba ponoči vlomil v osebni avto ter ukradel denarnico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti. Lastnik ima za 4000 evrov škode.