Dve indijski družini s pet let starima otrokoma sta se pred več kot štirimi leti odpravili na adrenalinski spust po reki Savi. »To je bil naš družinski izlet. Prišli smo iz Italije, kjer živimo,« se je včeraj na kranjskem sodišču spominjal Abdul Samad Bashir Ahmed, mož Nilofare Anjum Kazi, ki se s tistega izleta ni vrnila živa. Abdul je še danes prepričan, da se tragedija na odseku reke Save med Šobcem in Globokim ne bi zgodila, če bi se organizator Aljoša Horvat, po poklicu policist, in Žan Mekina, ta je skupaj s slovenskim spremljevalcem osem tujih turistov na raftu vodil po rečnih brzicah,...