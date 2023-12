Umrl na domačem dvorišču, jašek je bil napolnjen z vodo

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o dogodku, v katerem je po do sedaj zbranih podatkih, 67-letni moški na svojem dvorišču padel v jašek, ki je bil globok okoli 2 metra in napolnjen z vodo ter na kraju umrl . Prvo pomoč je nudilo zdravstveno osebje. Policisti so opravili ogled in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zadnjih 24 ur

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 69 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 32: štirje s področja kriminalitete; 17 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in trije o prometni nesreči z materialno škodo, policisti so zasegli en avtomobil; štirje s področja javnega reda in miru, od tega dva o kršitvi na javnem kraju ter dva o dogodkih, od tega eden o požaru, o padcu osebe in o povoženi divjadi.