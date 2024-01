Umorjeni se je obtoženega bal

Adrianu Petelinu, ki se zagovarja zaradi umora Darja Grmeka iz Kobjeglave, bolj ali manj ni šlo na roko zaslišanje nekaterih od osem prič, ki so prišle na sodišče včeraj, ko se je nadaljevalo sojenje. Grmek je bil sicer umorjen med 1. in 2. aprilom. Morilec ga je živega zažgal, a je ogenj ugasnil, preden bi uničil dokaze. Tožilstvo jih ima zoper Petelina menda dovolj, med drugim DNK, ki je na meji z gotovostjo njegov.

Tega so našli na nožu, s katerim je bil Grmek umorjen, na vžigalniku, kjer je bila tudi kri umorjenega in s katerim naj bi zanetil ogenj, na kljuki kopalniškega okna, skozi katero naj bi vstopil v stanovanje. Bazne postaje so pokazale, da je bil Petelin v času umora na slovenski meji, tam je mobitel ugasnil, uro pozneje pa ga je vklopil.

Ukradel naj bi kokain

Domnevni morilec ni prvič prišel skozi kopalniško okno, ampak že mesece pred umorom, ko naj bi po navedbah zakonskega para Nuške in Valterja G. iz Komna, s katerim je Grmek prijateljeval, povedal, da mu je ukradel pol kilograma kokaina, ki ga je imel baje pod kuhinjsko mizo. Oškodoval naj bi ga za 35 tisočakov. Komenčan je navedel, da kadar je kdo omenil ime Adriano, se je Grmek prijel za srce.

Morilec je Darja Grmeka živega zažgal, a je ogenj ugasnil, preden bi uničil dokaze.

»Bal se ga je,« je povedal. »Če se mi kaj zgodi, je kriv Petelin,« naj bi Grmek nekaj časa pred smrtjo dejal Italijanu, ki živi v sežanskem Velikem Dolu, Komenčan pa je besede Italijana prenesel petčlanski poroti, ki ji predseduje koprski okrožni sodnik Matevž Gros. Tudi žena Komenčana je potrdila, da je bil na dan izginotja dragocenega praška Grmek zaradi tega čisto iz sebe, krivil je Petelina, a ta domnevne kraje ni priznal. Tudi po tem dogodku naj bi bila v stikih.

Drogo je po navedbah priče Petelin dobival na up, drugi pa tudi. Zato misli, da mu ni bil dolžan samo obdolženi. »Govorilo se je, da mu je Petelin dolžan 180 tisoč evrov,« je povedal.

Pričala sta tudi Bojan in Ervin B. iz Renč, ki sta umorjenega našla, ko sta mu hotela izročiti meso, ki ga je Grmek naročil. Dvoriščna vrata so bila tako kot vhodna vrata hiše priprta, prvi je vstopil Ervin. Smrdelo je po ožganem, v notranjosti je bilo temno in črno od saj, videl je prevrnjeno mizo. Ožgano truplo je bilo na tleh, na boku, videl je razbite steklenice, prostor je bil razmetan.

»Postalo mi je slabo, nisem mogel govoriti, začel sem se tresti,« je opisoval Renčan, njegov kolega pa, da je potem vstopil v prostor še on in videl obraz pokojnika ves črn. Nista preverjala utripa ali poklicala policije, ker da nista imela telefona, ampak sta sedla v avto in se peljala k omenjenima zakoncema. Tudi ta nista poklicala policije, ampak nemudoma obvestila partnerja Grmekove hčerke.

Zgodilo se je v Kobjeglavi. FOTO: Marko Feist

Zakonca sta zatem sedla v avto in se odpeljala do prijateljeve hiše, mož je vstopil, ko je prišel ven, se je samo prekrižal. »Dvomim, da bi imel sovražnike. Darjo je bil dober človek, pozitiven,« ga je pohvalila Komenčanka, ki ga je skoraj vsako nedeljo z družino gostila pri nedeljskem kosilu.

Načrtoval je prenovo hiše

Če tega, da je prodajal marihuano, heroin in kokain, niso vedeli vsi zaslišani, pa je večina vedela, da je načrtoval prenovo hiše. »Deset dni pred smrtjo me je poklical,« je pričal gradbinec iz Komna, ki naj bi mu pokril streho. Preden je opravil ogled objekta, je naročnik že umrl.

Z nožem, ki se je med umorom zlomil, ter vrtnimi škarjami ga je morilec brutalno rezal ter zabadal v hrbet, glavo, prsni koš.

»Hvala bogu, da nisem šel tja,« je dejal. Njegov pogodbeni so delavec Marko S. pa je že v preiskavi potrdil, da bi mu moral Petelin tisti vikend vrniti 35 tisočakov, ki jih je nameraval vložiti v hišo. V petek je bil Grmek že mrtev, življenje mu je bilo vzeto na grozovit način, umiral je v mukah.

Z nožem, ki se je med umorom zlomil, ter vrtnimi škarjami ga je morilec brutalno rezal ter zabadal v hrbet, glavo, prsni koš. Še živega je rezal ter zabodel celo v obraz, kar kaže, da ga je hotel mučiti. 25 različnih vbodnih ran je utrpel. Storilec ga je še živega zažgal, smrt pa je sicer nastopila zaradi zadušitve z lastno krvjo in izkrvavitve. Petelin krivdo zanika, navaja, da ga v kritičnem času ni bilo v Kobjeglavi.