Ukradel ji je denarnico, pa na bankomatu v Ajdovščini dvignil njen denar

V torek v popoldanskem času so bili policisti PU Nova gorica obveščeni o tatvini denarnice iz odklenjenega osebnega avtomobila na območju Ajdovščine. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času med 30. junije in 2. julijem 2024 iz osebnega avtomobila odvzel žensko denarnico, v kateri je oškodovanka imela poleg osebnih dokumentov in bančnih kartic tudi gotovino.

Neznani storilec je nato v torek popoldne na bankomatu v Ajdovščini z odtujeno bančno kartico opravil dva dviga gotovine v skupni vrednosti 250 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policisti PP Nova Gorica še preiskujejo.