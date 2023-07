Ujeli tatu, ki je kradel na kopališču: poglejte, kaj vse je odnesel

V ponedeljek so bili črnomaljski policisti obveščeni o tatvini na kopališču ob reki Kolpi, kjer je nekdo izkoristil krajšo odsotnost dveh oškodovank in jima odtujil torbici z denarjem, dokumenti, bančnimi karticami, mobilnima telefonoma, ključi in osebnimi predmeti ter ju oškodoval za okoli 3000 evrov.

Policist PP Metlika je v okviru preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete naslednji dan pri naselju Gradac v gozdu našel osebni avtomobil, ki je ustrezal opisu vozila tatu in v bližini izsledil tudi mladoletnega osumljenca iz naselja v okolici Metlike.

Osumljencu je zasegel ukradene predmete, ki bodo vrnjeni oškodovankama. Policist je tatu zasegel tudi denarnico z dokumenti in bančnimi karticami, ki izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine na javni prireditvi v kraju Krasinec, v noči na 16. julij. Ukradeni predmeti bodo prav tako vrnjeni oškodovancu.

Policisti okoliščine kaznivih dejanj še preiskujejo in bodo zoper mladoletnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.