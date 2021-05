Ujeli so ga pri 260 kilometrih na uro, nato je sledil še en šok (FOTO)

Voznik Ferrarija je obrnil, a so ga ujeli. FOTO: Pu Nm

Policisti so v nedeljo nekaj po 16. uri med kontrolo prometa na avtocesti opravljali meritve hitrosti in pri Zalokah v smeri proti Obrežju vozniku Ferrarija srbskih registrskih oznak izmerili hitrost 260 km/h.Kršitelj, ki je opazil policiste, je na mejnem prehodu Obrežje vozilo obrnil in z vožnjo nadaljeval proti Ljubljani, vendar so ga izsledili in ustavili. 41-letnemu državljanu Italije so izrekli globo v višini 1500 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.