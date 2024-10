Ugrabili deklico, staro komaj trinajst let, zdaj so jo našli. »Poteka tudi preiskava glede spolne zlorabe«

Pretekli petek so v Kočevju ugrabili deklico, staro komaj 13 let iz romskega naselja. Župana Ribnice Sama Pogorelca je za pomč prosil dekličin dedek, poroča MMC RTV Slovenija.

»Odpeljali so jo v petek, danes pa jo je policistom uspelo izslediti,« je povedal dekličin dedek.

Župan Samo Pogorelec meni, da zdaj najbrž poteka tudi preiskava, kar se tiče spolne zlorabe. Informacijo so za MMC RTV Slovenija potrdili tudi na policiji.

Romski otroci ne hodijo redno v šolo in se ne vključujejo v družbo. Še zlasti deklice ne končajo osnovne šole. Veliko jih ima namreč že zelo zgodaj otroke, pojavljajo pa se tudi ugrabitve, ko še osnovnošolske deklice odpeljejo Romi iz drugih naselij. To se je zgodilo tudi v Kočevju pred nekaj dnevi, deklico so že našli.