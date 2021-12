Ugotovili, kdo je umrli moški v bližini bolnišnice v Izoli

Policijska uprava Koper so sporoča, da so identificirali moško truplo, ki so ga 23. novembra našli v bližini Splošne bolnišnice Izola, v gozdičku pod povezovalno cesto Belveder–Strunjan. S forenzičnimi preiskavami v NFL Ljubljana so potrdili, da gre za 60-letnega Sama Ostrouško.

Pogrešan je bil več mesecev, nazadnje so ga videli 17. marca, ko je zapuščal bolnišnico v Izoli. Organiziranih je bilo več iskalnih akcij, vendar ga niso našli.

Na truplu ni bilo najdenih nobenih sledi ali znakov nasilja.