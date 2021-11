Nad Izolo našli moško truplo, policija prosi za pomoč (FOTO)

Policisti ugotavljajo identiteto trupla, ki je bilo 12. oktobra najdeno na območju Dobrave nad Izolo v gozdičku pod cesto Belveder–Strunjan. Po mnenju Inštituta za sodno medicino je smrt nastopila najmanj pred šestimi do osmimi meseci ali še prej, na truplu ni bilo najdenih nobenih sledi ali znakov nasilja.

Gre za moškega, starega 55 do 70 let, srednje postave, ovalnega obraza, osivelih las. Na desni strani trebuha ima slabo vidno brazgotino, pod katero je kirurška mrežica zaradi operativnega posega kile. Oblečen je bil v modro majico polo z napisom, modro-sivi spodnji del trenirke, obute pa je imel štiri sloje nogavic in črne športne čevlje znamke Merrel, št. 42.

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

Na desni nogi v predelu gležnja je bila najdena bakrena zapestnica, obložena z zeleno patino.

Na kraju najdbe trupla so našli predmete, ki jih policija povezuje s pokojnim in bi lahko pripomogli k identifikaciji: sekiro, zračno pištolo Kadar S2 (brez nabojev), črn nahrbtnik, v katerem je bila siva dolga majica, brisača, časopis Delo in Sobotna priloga Dela, črne nogavice znamke CAT in del potiskanega papirja z ročno napisanimi besedami.

FOTO: PU Koper

Pri ogledu okolice je bila na tleh v bližini najdena še modro-zelena kapa.

FOTO: PU Koper

Identiteta moškega do tega trenutka še ni znana.

FOTO: PU Koper

Če ste na podlagi opisa prepoznali pokojnika ali bi imeli kakršne koli informacije, ki bi pripomogli k ugotovitvi identitete, čim prej o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite na 113 ali 080 1200.

Obvestilu je policija priložila fotografije oblačil in predmetov, ki so bili najdeni na kraju najdbe trupla.