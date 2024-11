Uf, kaj se je dogajalo v hotelski kuhinji v Portorožu

S PU Koper sporočajo, da sta se v soboto v Portorožu v hotelski kuhinji sprla sodelavca. Žensko je med sporom žalil sodelavec, temu je bil izdan plačilni nalog.

Intervenirali v 139 nujnih primerih

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 139 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 385 klicev. Obravnavali so 26 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo, s področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom in 4 tatvine ter 1 roparsko tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 18 intervencij.