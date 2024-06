Udaril varnostnika in se zabijal v zapornico na parkirišču

Včeraj zvečer so v Mariboru obravnavali moškega, ki je trčil v zapornico na parkirišču. Nato je pristopil do varnostnika in ga udaril, potem pa ponovno sedel v vozilo in z njim večkrat trčil v objekt ter ga poškodoval.

»Ob prihodu policistov s kršitvami ni prenehal, zoper moškega so bila uporabljena prisilna sredstva, odrejeno mu je bilo pridržanje. Ugotovljeno je bilo, da je vozil pod vplivom alkohola (0,64 mg/l alkohola), začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja, sledi obdolžilni predlog,« sporoča Anita Kovačič Čelofiga s PU Maribor.

Zaradi različnih kršitev mu je bil izdan plačilni nalog, policisti pa še zbirajo obvestila o sumih storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari.