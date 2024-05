Tujca sama nista znala s Stola (FOTO)

Za gorskimi reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) je zelo pester konec tedna. Že od prvomajskih praznikov naprej se v gorah pozna, da je pri nas na obisku veliko tujcev, ki se podajo tudi v gore, zato je tudi več nesreč.

Od petka do včeraj so gorski reševalci posredovali šestkrat, in sicer dvakrat na območju društva GRS Bohinj ter po enkrat na območju GRS Celje, Radovljica, Ljubljana in Kamnik.

V Bohinju je v petek zašel pohodnik, ki so ga morali gorski reševalci najprej najti in nato usmeriti do poti, od koder je lahko varno nadaljeval svojo pot. Naslednjega dne so bohinjskim gorskim reševalcem pozivniki zapiskali ob 15.36 in takoj so se odpravili na pomoč pohodniku, ki si je na poti z Uskovnice poškodoval koleno. Oskrbeli so ga in ga s pomočjo nosil prenesli do ceste ter nato prepeljali v zdravstveni dom.

Na poti z Uskovnice si je pohodnik poškodoval nogo. FOTO: GRS Bohinj

Gorski reševalci posredujejo čedalje večkrat. FOTO: GRS Radovljica

Radovljiški gorski reševalci so v soboto popoldne odhiteli na pomoč dvema tujima državljanoma, ki sta potrebovala pomoč pri sestopu z najvišjega vrha Karavank – Stola (2236 m). Najprej ju je bilo treba locirati, nato pa še pospremiti do izhodišča.

161 posredovanj gorskih reševalcev je bilo letos.

Ob naraščanju števila gorskih nesreč tudi policija oziroma PU Kranj opozarja planince na preudaren in varen obisk gora. Med drugim svetuje spremljanje razmer na spletnih straneh ARSO, GRZS in Planinske zveze Slovenije (PZS).

Zaradi vse več tujih obiskovalcev pa na PU Kranj pozivajo gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev, sob, naj svoje goste informirajo o zahtevnosti obiska pred odhodom v hribe oziroma naj jim svetujejo obisk turističnoinformativnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.

Letos so imeli gorski reševalci že 161 intervencij, v gorah je umrlo že deset ljudi.