Truplo je Ralf odpeljal s starodobnikom, Alojzija naj bi pokončal zaradi najemnin

V zdaj že bizarnem primeru izginotja v Sloveniji rojenega Alojzija Zitnika, ki je izginil januarja 2021, poteka sojenje (ki se je zaradi bolezni porotnika začelo znova) zoper najemnika njegove avtomobilske delavnice Ralfa Haberla. Zitnik zdaj ni več na seznamu pogrešanih oseb nemške policije, čeprav še vedno niso našli njega ali njegovih ostankov – Haberlu pa sodijo zaradi umora brez trupla, ki naj bi se odvil prav v avtomobilski delavnici.

Šest let popravljal vozilo

Glede na ugotovitve, navedene v obtožnici, je Haberl nesrečnega Zitnika med obiskom delavnice zvabil v elektrorazdelilni prostor ter ga tam pokončal zaradi najemnin in odpovedi gostoljubja. Nato naj bi obtoženi najemnik z vozilom tretje osebe, ki je Haberlov dolgoletni znanec, odstranil truplo. Prav slednji znanec je pričal o njunem odnosu ter vozilu, v katerem naj bi Zitnika odpeljali neznano kam.

Policijski forenziki so opravili svoje delo. Fotografija je simbolična. FOTO: Policija

Priča M. je povedala, da je Haberla našla prav zaradi specializiranosti za popravila oziroma usposobitev starodobnikov ter vojaških vozil, česar ni mogel dobiti v preostalih servisih. Sčasoma je priča, ki je tudi zbiratelj vozil, začela ceniti Haberla. Družila sta se ter vijačila njegovo staro vojaško vozilo znamke Volvo, druženja so se zavlekla v sobotne večere, to pa naj bi trajalo, dokler partnerka priče M. ni tolikanj negodovala, da sta se pozneje družila zgolj še občasno.

Primerjalni testi DNK so pokazali več krvavih madežev na talnih ploščah ter stenskem ometu.

Vojaški avto je v Haberlovi delavnici stal šest let, priča M. pa je vmes Haberlu tudi posojala denar, tega je slednji vračal s popravilom vojaškega vozila. Potem ko naj bi po dolgih letih usposobil vozilo, pa ga je uporabil za prevoz trupla, nato ga je pripeljal k M. ter ga zamenjal za skoraj identično vojaško vozilo iz M.-jeve zbirke, potrebno popravila. Priča M. bo v nadaljevanju sojenja še izprašana glede vozila ter prevoženih kilometrov – verjetno pa bo beseda nanesla še na škatle z orožjem in strelivom, ki jih je Haberl neuspešno skril pri M.

Še bolj obremenilno pa je bilo pričanje policijske uslužbenke z deželnega kriminalističnega urada, potem ko so Zitnikovo avtodelavnico temeljito prečesali za biološkimi sledmi. Te so lahko primerjali z zadnjimi sledmi žrtve, najdenimi v Zitnikovem avtomobilu porsche cayenne, ki so ga našli 30 kilometrov od avtodelavnice, v katero se je z njim pripeljal Zitnik. Primerjalni testi DNK so pokazali več krvavih madežev na talnih ploščah ter stenskem ometu v elektrorazdelilnem prostoru delavnice, kri se ujema s pogrešanovo.