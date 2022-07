Trije Slovenci obsojeni zaradi poskusa goljufije

Okrajno sodišče v Mariboru je v začetku julija izdalo prvo obsodilno sodbo v obtožnici, ki jo je vložilo Evropsko javno tožilstvo (EPPO). Vsi trije obtoženi (dve fizični in ena pravna oseba) so bili spoznani za krive poskusa goljufije na škodo proračuna EU, so danes sporočili iz EPPO.

Oba obtožena, direktorja dveh podjetij, sta delovala v sostorilstvu in predložila lažne izjave in dokumente na javni razpis slovenskega ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje nakupa in namestitve naprav za proizvodnjo električne energije, so sporočili iz EPPO. Ta projekt je bil financiran iz kohezijskega sklada EU. S tem dejanjem sta obtožena poskušala zavesti ministrstvo, da bi za podjetje, ki ga je vodil prvi obtoženi, pridobila nepovratna sredstva v vrednosti 31.300 evrov. Vendar je ministrstvo pravočasno odkrilo poskus goljufije in subvencije ni izplačalo, so sporočili.

Direktorja obeh podjetij sta obsojena na sedem mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo dveh let. Podjetje pa je obsojeno na plačilo globe v višini 10.000 evrov s preizkusno dobo dveh let. Sodba še ni pravnomočna. Za katera podjetja oziroma fizične osebe gre, iz EPPO niso sporočili.

V projektu sodeluje 22 članic

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je pristojno za preiskavo, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU. Delovati je začelo junija lani. V projektu sodeluje 22 članic EU, tudi Slovenija, ki pa je bila pod drobnogledom Evropske komisije, ker prejšnja vlada več mesecev ni imenovala delegiranih tožilcev.

Vlada je nato novembra le predlagala delegirana tožilca, in sicer Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, a ta predlog je bi glede na odločitev vlade začasen. Kolegij EPPO je Frank Elerjevo in Oštirja kljub temu potrdil za petletni mandat.