Domnevno povezani s Kavaškim klanom na prostosti, odvetnik pa: »Če nekomu pomagaš najti nastanitev vsi vemo, da še ni nič«

Vse tri osebe, ki so jih policisti v nedeljo na območju Portoroža pridržali, so izpustili, so za STA potrdili na PU Ljubljana. Pojasnili so, da na podlagi usmeritev tožilstva v tej fazi predkazenskega postopka še ni bilo utemeljenega suma konkretnega kaznivega dejanja. Izpuščeni so domnevno povezani s t. i. Kavaškim klanom, poroča Večer.

Bojan Celar, odvetnik enega od trojice, sicer slovenskega državljana, je za STA potrdil, da je policija vsem trem očitala hudodelsko združevanje, katerega cilj naj bi bil umor najmanj ene osebe. To pa se po njegovih besedah ni »izkazalo za resnično in za to ni bilo niti utemeljenega suma«.

»Če nekomu pomagaš najti nastanitev vsi vemo, da še ni nič«

Druga dva iz trojice naj bi bila po poročanju Večera tujca, sicer pripadnika mednarodne organizirane kriminalne združbe, t. i. Kavaškega klana iz Črne gore. Več dni naj bi neprijavljena bivala v Portorožu, Slovenec pa naj bi jima pri namestitvi pomagal. Celar je dejal, da gre pri povezavi s to kriminalno združbo za teoretično ugibanje. »Če pa nekomu pomagaš najti nastanitev, pa vsi vemo, da še ni nič,« je dodal.

Preiskava se nadaljuje

Policija nadaljuje s preiskavo uradno pregonljivega kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Dodali so, da bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa preiskave drugih podrobnosti dogodka ne morejo pojasnjevati.

Ljubljanski kriminalisti so v nedeljo v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami na območju Portoroža izvajali ukrepe v sklopu preiskave uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Prostost so odvzeli trem osebam, zoper katere so uporabili prisilna sredstva, ena oseba pa je zaradi lažjih poškodb v postopku potrebovala zdravniško pomoč.