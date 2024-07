Razkrivamo, zakaj so policisti na Obali izvedli filmsko akcijo, imena pripadnikov brutalnega kavaškega klana, ki so jih prijeli, ter koga naj bi Črnogorci nameravali likvidirati. Pa tudi, koga naj bi policija sumila umora Ljubljančana Igorja Mančića. V času zaključka redakcije so bili po neuradnih podatkih v pridržanju na PP Moste gostinec Aleksandar Đurđević iz Portoroža, ki je bil prisoten tudi pri streljanju na portoroški plaži, ter Črnogorca Dušan Đuranović in Stefan Belada. Razkrivamo, da naj bi bil po neuradnih informacijah prav Belada osumljen likvidacije 34-letnega Igorja Mančića, ki ...