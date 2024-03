Trčil v mladoletnika in odpeljal naprej. Če ste videli nesrečo, javite policiji

V sredo je okoli 17.40, v križišču Hujske in Prešernove ceste na relaciji med Volčjim potokom in Kamnikom, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik manjšega črnega osebnega vozila in mladoletni pešec. V nesreči je voznik osebnega vozila trčil v pešca na prehodu za pešce, nato pa vozilo obrnil in se odpeljal v smeri Volčjega potoka, brez da bi poškodovanemu pomagal ali mu nudil svoje podatke.

Pešec je bil v nesreči lažje poškodovan

Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali pobeglem vozniku, prosijo, da pokličejo na 113 ali Policijsko postajo Kamnik, na telefonsko številko 01 830 31 80.