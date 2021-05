Trčil v betonski zid (FOTO)

Ob 17.36 je na Cesti 4. julija v Krškem voznik osebnega vozila z vozilom trčil v betonski podporni zid in se pri tem poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ti pa so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

