Trčil v betonski steber, to so posledice (FOTO)

V ponedeljek ob 23.26 je na cesti Murska Sobota–Bakovci, v občini Murska Sobota, osebno vozilo trčilo v betonski steber. Ena oseba se je hudo telesno poškodovala. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Murska Sobota in policiji. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v SB Murska Sobota.

Avtomobil je povsem uničen. FOTO: Pgd Murska Sobota

»Ob 23.26 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na cesti Murska Sobota - Bakovci. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti, v levem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v betonski steber avtocestnega nadvoza. Voznik je v trčenju utrpel hude telesne poškodbe in se zdravi v soboški bolnišnici,« so potrdili iz PU Murska Sobota.