Trčil je v drevo, vozilo nato zagorelo

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je ob 8.05 v naselju Breznica v občini Prevalje osebno vozilo trčilo v drevo in zagorelo. Gasilci PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem. Ti so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.