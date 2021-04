Trčenje s tragičnim koncem: bil je mrtev na kraju nesreče

V petek zvečer je na slovenskih cestah ugasnilo še eno življenje. Nekaj minut pred 23. uro se je naselju Selo v občini Moravske Toplice zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila in kolesa z motorjem, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč policiji.Voznik kolesa z motorjem je na kraju podlegel poškodbam.