Tragično: pri podiranju drevesa umrl 59-letnik

Na območju Cerknice se je v ponedeljek okoli 12. ure zgodila nesreča v gozdu, v kateri je umrl 59-letnik. Kot poroča PU Ljubljana, je v družbi več oseb in lastnika gozda pomagal pri sečnji in spravilu lesa. Pri podiranju enega izmed dreves se je od njega odlomila večja veja in padla nanj. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti nesrečo še preiskujejo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.