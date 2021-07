Tragična vest z območja Bohinja, umrla ženska

Ob 15.32 je na ferati Pršivec, občina Bohinj, na tujo planinko priletel kamen oziroma skala in jo hudo poškodoval. Posredovali so gorski reševalci GRS Bohinj ter posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo GRS na krovu. Poškodovanka je poškodbi na kraju dogodka podlegla, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



S PU Kranj so še sporočili, da je tuja planinka imela ustrezno opremo. Ogled je opravila Gorska policijska enota, ki nadaljuje z zbiranjem obvestil o nesreči

