Prizori delovne nesreče, zdravnica je potrdila smrt (FOTO)

Tragična delovna nesreča, v kateri je umrl voznik traktorja, se je v soboto ob 19.52 zgodila v Mihelah. Kot so sporočili gasilci PGD Materija, je voznik traktorja s silosno prikolico zapeljal čez rob betonskega gnojnika, zaradi česar sta traktor in prikolica zdrsela približno štiri metre v globino, voznik pa je ostal ukleščen pod traktorjem.

Na intervenciji je sodelovalo 12 gasilcev PGD Materija in pet poklicnih gasilcev iz Sežane. FOTO: Pgd Materija

»Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ti so zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da je voznik traktorja zaradi hudih poškodb umrl. V nadaljevanju so z zahtevnim tehničnim posegom dvignili prikolico in traktor ter izvlekli pokojnega,« so zapisali. Zdravnica je potrdila smrt.