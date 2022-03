Tragedija v Velikih Laščah: umrl po trčenju na parkirišču

V soboto okoli 9. ure se je na parkirišču v Velikih Laščah zgodila prometna nesreča. Kot poročajo s Policijske uprave Ljubljana, je 75-letni voznik osebnega vozila speljal s parkirišča in trčil v dve parkirani osebni vozili.

»Mimoidoči so vozniku poskušali pomagati, vendar je ta kljub hitri pomoči, najverjetneje zaradi predhodnih zdravstvenih težav, na kraju nesreče umrl. Policisti še ugotavljajo vse okoliščine in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« je pojasnila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.

Povzročitelj nesreče na gorenjski avtocesti je zbežal. FOTO: PU Kranj

Minuli konec tedna se je zgodilo še več nesreč. V petek so se gorenjski policisti ukvarjali z nesrečo, ki se je ob 16.45 zgodila na avtocesti na priključku Kranj zahod v smeri Karavank, udeležena pa so bila tri vozila.

»Dva avtomobila sta poškodovana obstala, domnevni povzročitelj pa je pobegnil. V Podtaboru se je izključil z avtoceste. Išče se temen osebni avtomobil škoda, tipa kodiaq ali podoben,« sporočajo s PU Kranj. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, je pa nastal daljši zastoj. Policisti prosijo priče za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Poškodovana kolesarja

Poročali so tudi o dveh kolesarskih nesrečah. V petek okoli 12. ure sta v Mariboru trčila kolesarja. Neznani kolesar je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v pravilno vozečega 30-letnega kolesarja, ki je vozil iz smeri Glavnega trga proti Trgu revolucije. Oba sta padla, neznanec se je pobral in odpeljal neznano kam, 30-letnik pa je bil huje poškodovan in so ga reševalci odpeljali v UKC Maribor, vendar po informacijah iz bolnišnice ni v smrtni nevarnosti.

Policisti so včeraj sporočili, da iščejo voznico, ki je bila 16. marca ob 7.35 v križišču Celovške in Gunceljske ceste v Ljubljani udeležena v trčenju s kolesarjem. Po nesreči si nista izmenjala podatkov, kolesar pa je pozneje iskal zdravniško pomoč. Policisti zaradi razjasnitve okoliščin iščejo okoli 20 let staro voznico modrega VW pola in morebitne priče.