Tovornjak zdrsnil v globino, voznik med prevračanjem padel iz vozila (FOTO)

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika je na družbenem omrežju Facebook sporočilo, da se je v ponedeljek dopoldne zgodila huda prometna nesreča.

»Ob 9.59 je v Podlipi, občina Vrhnika, na gozdni cesti tovorno vozilo zdrsnilo v globino, se večkrat prevrnilo in obtičalo med drevesi v grapi. Med prevračanjem je voznik padel iz vozila in se poškodoval. Gasilci PGD Podlipa-Smrečje, Stara Vrhnika, Vrhnika in Verd so zavarovali kraj dogodka, vozilo stabilizirali, odklopili akumulator in prečrpali gorivo. Skupaj z gorskimi reševalci GRS Ljubljana so vozniku nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, ki so ga na kraju oskrbeli in pripravili na prevoz s helikopterjem. Helikopter SV z dežurno združeno ekipo GRS-HMNP na krovu je ponesrečenega z vitlom dvignil in prepeljal v UKC Ljubljana,« so zapisali.

Za več informacij smo prosili Policijsko upravo Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je odgovoril: »Včeraj okoli 10. ure smo bili obveščeni, da je pri izvajanju del na gozdni cesti med Podlipo in Smrečjem prišlo do delovne nesreče, kjer se je na neutrjenem nasipu prevrnil tovornjak in zdrsel po strmem pobočju. Voznik se je huje telesno poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa po znanih podatkih ni ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

FOTO: PGD Vrhnika

FOTO: PGD Vrhnika