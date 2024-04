To sta sredi Ljubljane naredila 42 in 28-letnik, odvzeta jima je bila prostost

Včeraj popoldan so bili na PU Ljubljana obveščeni, da sta neznana storilca vlomila v parkirni avtomat na območju centra Ljubljane in da sta s kraja pobegnila s kolesi.

»Na območje je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so na podlagi danega opisa kmalu prijeli 42 in 28 letna osumljenca, državljana Slovenije. Pri njima so našli in zasegli odtujeno kaseto z denarjem. Odvzeta jima je bila prostost in bosta predvidoma danes privedena k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja velike tatvine,« sporoča Tomaž Tomaževic z omenjene policijske uprave.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 560 klicev, 166 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 40 nanašalo na kriminaliteto, 48 na javni red in mir, ter 56 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 4 tatvine, 4 vlome (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 8 primerov poškodovanja tuje stvari. Pri prometni varnosti so obravnavali 7 prometnih nesreč z materialno škodo, 6 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesreči, v kateri sta bila huje poškodovana kolesarja. Večkratnima kršiteljema cestno prometnih predpisov so zasegli vozili.



Glede javnega reda in miru so intervenirali 14 krat na javnem kraju in 5 krat v zasebnem prostoru (ena oseba je bila pridržana). Med opravljanjem nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov državne meje.

Oba sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja zoper premoženje.