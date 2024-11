To sta si dovolila 28-letnika v trgovini v Mostah, na kraj napotenih več patrulj

Danes ponoči so na PU Ljubljana prejeli obvestilo, da neznana storilca vlamljata v skladiščne prostore ene izmed trgovin na območju Most, od koder sta odtujila več kosov plinskih jeklenk, jih naložila v vozilo in odpeljala s kraja dogodka.

»Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj, ki so vozilo ustavili in 28-letna osumljenca prijeli in jima za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. V postopku so bile v vozilu najdene in zasežene plinske jeklenke, ki so bile vrnjene oškodovanemu podjetju. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zoper voznika vodijo postopek o prekršku, saj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« sporoča Tomaž Tomaževič z omenjene policijske uprave in dodaja, da se zahvaljujejo občanom, saj sta njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije privedla do prijetja osumljencev in uspešno preiskanega kaznivega dejanja velike tatvine.