To so sredi Kopra počeli mladoletniki, dekleti se nista želeli umiriti

Včeraj ob 22.14 so policisti dobili prijavo, da v centru Kopra več oseb kriči in razgraja. Izsledili so tri mladoletnike, dve dekleti in enega fanta.

Dekleti se nista želela umiriti, žalili sta policiste in nanje kričali, nato pa jih celo napadli, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva (telesna sila in sredstva za vezanje). Žalil jih je tudi mladoletnik, zato so vsem trem odredili pridržanje.

Kot sporočajo s PU Koper, so bili obveščeni vsi starši in CSD, za vse tri mladoletnike pa bo podan obdolžilni predlog za več kršitev.