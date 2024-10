To so Slovenci, ki jih išče Interpol: med njimi tudi hujši kriminalci

Na Interpolovi bazi podatkov o pobeglih osebah je kar 6685 kriminalcev, ki so se izmuznili zaporni in se prosto gibljejo po svetu. Med njimi je tudi pet Slovencev. Vsi spadajo v tako imenovano rdečo kategorijo ubežnikov oziroma imajo oznako 'Red Notice', kar pomeni, da jih iščejo organi pregona po vsem svetu.

Prvi na seznamu je 48-letni Luka Furlan iz Šempetra. Na straneh Interpola je zapisano, da ga iščejo zaradi poskusa umora. Sodeloval naj bi v sporu med tolpami v Rožni dolini, ki se je končal s streljanjem.

Luka Furlan. FOTO: Interpol

Nevena iščejo zaradi preprodaje drog

Neven Stanić (44let) je sicer iz Bosne in Hercegovine, a ima tudi slovensko državljanstvo. Živel je na celjskem območju. Iščejo ga zaradi preprodaje drog. Po poročanju več medijev naj bi bil del kriminalne združbe iz Slovenije, Črne gore in Bosne in Hercegovine.

Neven Stanić. FOTO: Interpol

Jože Pirh streljal proti hiši, nato pa izginil

Najstarejši na seznamu iskanih Slovencev je Jože Pirh, star 67 let, prihaja pa iz Šmarjeških Toplic. Iskana oseba je postal 2017 lani pomladi, ko so ga novomeški kriminalisti obremenili kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Devetega maja je v zgodnjih jutranjih urah v kraju Dobe pri Kostanjevici na Krki proti stanovanjski hiši izstrelil naboj. V streljanju ni bil nihče poškodovan.

Jože Pirh. FOTO: Interpol

Urško iščejo zaradi goljufije in pranja denarja

Svoj prostor na tem neslavnem seznamu si je prislužila tudi Urška Šprah iz Ptuja. Rojena je bila 31. januarja 1985, kar pomeni, da je danes stara 39 let. Iskana je zaradi goljufije in pranja denarja, neznano kam pa je izginila 15. maja 2014.

Urška Šprah. FOTO: Interpol

Borojević na seznamu že 22 let

Danijel Borojević, ki ima danes 44 let, je sodeloval pri ropu celjske banke maja 2002, ki je dolgo veljal za največji bančni rop na Slovenskem. Devetindvajsetega maja ob 14.05 sta v podružnico Krekove banke v Prešernovi ulici vstopila zamaskirana moška, eden je torej bil Borojević, drugi pa 20-letni Ljubljančan Edis Nuhanović. Eden je s pištolo v rokah od obeh uslužbenk zahteval denar in se začel nasilno obnašati, zato sta mu raje izročili denar. Roparja sta nato pobegnila skozi stranska vrata in peš zbežala proti reki Savinji. Leta 2021 je Borojević padel v roke policistov Republike srbske, a ga takrat država ni izorčila Sloveniji, saj naj bi dokazal, da je državljan Bosne in Hercegovine.